Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursu usta öğretici Ayfer Koparan’ın öncülüğünde tamamlayan kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursu usta öğretici Ayfer Koparan’ın öncülüğünde tamamlayan kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Belediye ek binada aşçılık bölümü usta öğreticileri, modül sonu etkinliği olarak öğrencileri ile beraber edindikleri kazanımları pratiğe dökmek suretiyle yemek etkinliği düzenledi. Usta öğretici Ayfer Koparan, öğrencileriyle beraber yaptıkları içli köfte, doğaba, sarma, keledoş, iki çeşit tırşik, kekedoş, pilav, hegedanlı bulgur pilavı ve ev yapımı baklavayı sergiledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, usta öğretici ve öğrencilerin düzenlediği modül etkinliğinin tamamlandığını belirterek, “Valimizin ilimizde başlatmış olduğu eğitim öğretim seferberliğinin İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün talimatları ile vücut bulmuş halini görüyoruz. Bu tablodan son derece memnunuz. Belediye ek binasında usta öğreticiler, öğrencileri ile beraber teorik olarak vermiş oldukları emeklerinin pratiğe dönüşmüş halini görüyoruz. Hakkari yöremize ait ürünlerin şekilde tanıtılması hem öğrencilerimizin elde ettiği kazanımları uygulamalı olarak sergilediler. Usta öğreticiler başka olmak üzere kursa katılanları tebrik ediyorum. Bu kurs inşallah size ek iş olarak geri dönecek. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

19 yıldır usta öğretici olan Ayfer Koparan ise 48 öğrencinin modül sonu etkinliğinde edindikleri kazanımları pratiğe döktüklerini söyleyerek, büyük emek sarf eden öğrencilerine teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, Müdür Yardımcısı Aydın Çiftçi, gazetecilerle beraber aşçı adaylarının sofasına konuk olup yemek yediler.