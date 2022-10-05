Eskişehir Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri 2020 yılında pandemi kısıtlamaları nedeni ile gerçekleştiremedikleri ERASMUS KA102 Projelerini 2022 yılında alan öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiler.

Eskişehir Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri 2020 yılında pandemi kısıtlamaları nedeni ile gerçekleştiremedikleri ERASMUS KA102 Projelerini 2022 yılında alan öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiler.

“Farklı Teknikler ile Farklı Lezzetler Oluşturmak İçin Avrupa’ya Staja Gidiyoruz’’ projesi çerçevesinde öğretmenleri rehberliğinde 5 öğrenci İspanya’da, 5 Öğrenci de Portekiz’de staj çalışmalarını tamamladılar.

Kazandıkları bu tecrübenin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden öğrenciler başta okul müdürleri İrem Çakır, birlikte yurt dışına çıktıkları Alan Şefi Fatma Gül Sağlısal ve Atölye Şefi Özer Çakılkaya olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.