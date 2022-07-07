YURT DIŞINA KAÇMAYA HAZIRLIK YAPAN 66 GÖÇMEN YAKALANDI

Mersin’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 66 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir grup yabancı uyruklu göçmenin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, 66 düzensiz göçmen ile 3 organizatörü yakaladı.

Gözaltına alınan organizatörler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.