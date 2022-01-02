YEREL GAZETE PANOSUNA ÇİRKİN SALDIRI
Mersin’in Tarsus ilçesinde yerel gazetelerin asıldığı panolarda bulunan tüm gazeteler kimliği meçhul kişi ya da kişilerce parçalandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde yerel gazetelerin asıldığı panolarda bulunan tüm gazeteler kimliği meçhul kişi ya da kişilerce parçalandı.
Tarsus eski adliye binası (Yeni Müze) diğerleri Seher Gişesi önü ve Yenimahalle-Gaziler Mahallesi muhtarlığı önünde üç ayrı duvar gazetesi bulunuyor.
Özellikle Yeni Müze yanındaki 20 metre uzunluğundaki duvar gazetesi panosuna asılan gazeteler kimliği meçhul kişi ya da kişilerce jiletle kesilerek parçalandı. Halkın yerel gazete okuması ve haberdar olması için asılan gazetelerin parçalanması üzüntü verirken, parçalanan gazeteler içinde Tarsus Ekspres, Akdeniz, Zirve, Akkoza gibi gazeteler yer alıyor.
Geçen hafta da Seher Gişesi önündeki gazetelere bir haftada üç kez saldırı olmuş ve gazeteler yine kimliği meçhul kişi ya da kişilerce parçalanmıştı.
Tarsus MEDYA Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan, saldırıyı yapanları kınadı.
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