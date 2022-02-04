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YENİŞEHİR'DE KABLO HIRSIZLARI TUTUKLANDI
Mersin’de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
ASAYİŞ 04.02.2022, 10:43 04.02.2022, 11:18
Mersin’de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesinde telefon iletim hattının kesilmesi üzerine bölgede devriye atan ekipler, kablo hırsızlığı ihtimali üzerine bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede bulunan bir köprü altında 2 şüphelinin kabloları yakarak, bakır teli çıkarmaya çalıştığını tespit eden ekipler, şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kesilmiş kablolara da el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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