'YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK' KAMPANYASI MERSİN'DE BAŞLADI

Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri, yaya geçidinde hem yayaları hem de araç sürücülerini bilgilendirdi.

Yayalar için 5 adımda güvenli trafik kampanyası, Mersin'de tanıtıldı. GMK Bulvarı Sabancı Kız Lisesi önünde yapılan trafik uygulamasıyla hem yayalar hem de araç sürücüleri bilgilendirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğamiral Necip Çarıkcıoğlu ile vatandaşlara broşürler dağıtarak, yaya geçitlerindeki kurallarla ilgili bilinçlendirdi.



"Trafikte yaya güvenliği için 5 adım çok önemli"

Yapılan kampanyayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, bugün Trafik Haftasının ilk günü olduğu söyledi. Tüm yıl olduğu gibi bu hafta içinde de yoğun bir şekilde trafik eğitimlerine devam edileceğini vurgulayan Su, “Bugünde yayalarımızla ilgili olarak trafikte yaya güvenliği için 5 adım var. Konuyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek üzere bugün uygulama yapıyoruz. Hakikaten yayalarımızın güvenliği için 5 adım çok önemli. Öncelikle yayalar olarak mutlaka yaya yolundan hareket etmemiz lazım. Trafik ışıklarına mutlaka uymamamız gerekiyor. Mutlaka yola odaklanmamız çok önemli. Özellikle akşam vakitlerinde trafiğin olduğu bölgelerde yürüyorsak görünür olmak önemli. O yüzden açık renk elbiseler tercih etmek yada elimizde bir ışık olması çok önemli. Mutlaka yayalarımızın bu konulara dikkat etmesi gerekir. Bizde bugün bu konularda hem bilgilendirmek hem de vatandaşları bilinçlendirmek için hep birlikte bir uygulama yaptık. Ben tüm vatandaşlarımızın Trafik Haftasını kutluyorum” dedi.



"Hedefimiz sıfır kaza sıfır can kaybı sıfır yaralanma"

Trafik kurallarına uyarak kazaların azalacağını vurgulayan Su, “Trafik kuralları yıllardır konulmuş kurallardır. Vatandaşlarımız bunun bilincinde olmalı. Yayalar gibi araç sürücüleri de kurallara kesin uymalı. Mutlaka emniyet kemerini takmalılar. Yola kesinlikle odaklanmalılar. Bütün kurallara uyduğumuz zaman trafik kazalarında hem can kaybını hem de yaralanmaları en aza indirmiş oluruz. Tabi ki hedefimiz sıfır trafik kazası sıfır can kaybı sıfır yaralanma ama bunlara dikkat edersek en azından bunların hepsini en düşük seviyeye indirme imkanına kavuşmuş olacağız” diye konuştu.



"Yapılan çalışmalarla birlikte kazalarda, ölümlerde ve yaralanmalarda önemli düşüşler oldu"

Vatandaşların yapılan farkındalık çalışmalarıyla daha çok kurallara uymaya başladığının altını çizen Su, “Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yapılan çalışmalarla birlikte hem ölümlü hemde yaralanmalı trafik kazalarında çok önemli düşüşler oldu. Bunları bundan sonra biz daha sıkı bir şekilde hem kampanyalarımıza devam edeceğiz hem de trafik kontrollerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.