YALNIZ YAŞAYAN KADIN EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartman dairesinden çıkan dumanları gören vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Olaya 3 yangın söndürme aracı ile müdahale edilirken, polis ekipleri Atatürk Caddesini çift taraflı olarak trafiğe kapattı.

Yalnız yaşayan Aşkım Büten'in (50) evde olduğunun bildirilmesi sonucu itfaiye ekipleri gaz maskeleri ve özel kıyafetlerle yanan eve girdiler. İtfaiyeciler evin içinde baygın halde buldukları kadını 112 ambulans ekiplerine teslim ettiler. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanedeki bütün müdahalelere rağmen Aşkım Büten hayatını kaybetti.

Yangının binanın alt katında bulunan iş yerlerine ve diğer dairelere sıçramadan söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı engellemiş oldu. Yanan apartman dairesi ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.