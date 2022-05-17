VATANDAŞLAR SİBERAY PROJESİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siberay projesi bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında okullarda ve kamu kurumlarında bilgilendirmeye devam ediyor. Bin 150 kişiye siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay projesi kapsamında güvenli ve bilinçli internet kullanımı, kişisel verilerin önemi, teknoloji bağımlılığı, siber suç, siber güvenlik, siber zorbalık, teknolojinin yanlış kullanımı, dijital oyunlar ve sanat ortamda istismar konuları hakkında eğitim semineri verildi.