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UYUŞTURUCU KULLANIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
ASAYİŞ 12.10.2021, 11:33 12.10.2021, 11:44
Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camili Mahallesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahsı, izlemeye aldı. Bir süre şahsı takip eden ekipler, şüpheliyi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 800 gram kubar esrar, 16 kök kenevir bitkisi, 7 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 20 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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