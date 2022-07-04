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UÇURUMA DÜŞEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Mersin’in Mut ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.
ASAYİŞ 04.07.2022, 08:08 04.07.2022, 10:32
Mersin’in Mut ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kozlar Yaylası Mavga Kalesi karşısında meydana geldi. İbrahim Boru’nun kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Boru, vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı.
Mut Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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