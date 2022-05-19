TSKGV BAĞIŞÇISINA BRONZ MADALYA VE BERAT TAKDİM EDİLDİ

Bozyazı’nın Gürlevik Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Adem Kocamen, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yaptığı nakdi bağış nedeniyle ödüllendirildi. Hayırsever bağışçıya bronz madalya ve beratı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bozyazı Onursal Başkanı Kaymakam Muhsin Duran Kalkan tarafından takdim edildi.

Vakfa yaptığı bağış dolayısıyla kendisine verilen bronz madalya nedeniyle çok büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Adem Kocamen, ”Ülkemizin daha güçlü olması için elimden geldiği ölçüde bir şeyler yapmak istedim. Şahsıma verilen bu nişane başkalarına da teşvik olur inşallah. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile gurur duyuyorum. İmkanlarım dahilinde, gücüm yettiğince destek vermeye devam edeceğim” dedi.

Kaymakam Muhsin Duran Kalkan ise “Milletimizde var olan yardımlaşma ruhunu ve Adem Kocamen’ın davranışını takdirle karşılıyorum. Milli silahlarımızın üretiminde büyük katkı yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ülkemizin en önemli vakıflarından biridir. Yapılan bağıştan dolayı kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Ödül törenine Kaymakam Kalkan’ın yanı sıra TSKGV Bozyazı Fahri Tanıtım Kurulu Temsilcisi Tuncay Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.