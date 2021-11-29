TRAFİK POLİSLERİ SOSYAL HİZMET PERSONELİNE EĞİTİM VERDİ

Mersin’de trafik polisleri, sosyal hizmet merkezi personeline eğitim verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ve Akdeniz sosyal hizmet merkezi müdürlüklerinde çalışan personele eğitim verdi. Düzenlenen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı ve sunum bitimi konu ile ilgili katılımcıların sorularına cevap verildi.