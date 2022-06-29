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TIRIN KUPASI YANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde tırda çıkan yangın nedeniyle kupa kısmı tamamen yandı.
ASAYİŞ 29.06.2022, 11:19 29.06.2022, 12:02
Mersin’in Tarsus ilçesinde tırda çıkan yangın nedeniyle kupa kısmı tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tüneli yakınlarında S.K.’nin kullandığı 80 ABU 823 kupa plakalı tırın motor kısmından hareket halinde iken dumanlar yükselmeye başladı. Dorsesi boş durumda olan tırı güvenlik şeridine park eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Aracın kupa bölümü tamamen yanarken, olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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