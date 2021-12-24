TIR YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde alev alan tır, zamanında müdahale sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, TEM otoyolu Tarsus Çamtepe Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Kaya’nın kullandığı 31 ABJ 150 dorse, 31 AP 759 çekici plakalı kova boya yüklü, özel bir lojistik firmasına ait tırın dorse bölümünden, bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Adana istikametine doğru giden aracın sürücüsü durumu fark ederek güvenlik şeridinde durdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürürken, araçta maddi hasar oluştu.