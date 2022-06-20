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TIR SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
Mersin’in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır sulama kanalına düştü.
ASAYİŞ 20.06.2022, 14:06 20.06.2022, 16:07
Mersin’in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır sulama kanalına düştü.
Kaza ilçeye bağlı, Alifakı Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. K.A. idaresindeki 33 AFP 400 çekici plakalı tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak akar durumdaki sulama kanalına düştü. Tırın sürücüsü sudan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Olay yerine çağrılan çekiciyle tır sulama kanalından çıkarıldı.
Kaynak: İHA
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