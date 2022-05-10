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TIR PAZARINDA ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Mersin'de tır pazarında bulunan bir işletmede çıkan yangında 3 araç zarar gördü.
ASAYİŞ 10.05.2022, 11:01
Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesinde bulunan tır pazarındaki bir işletmede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 araç zarar görürken, alevler tır dorselerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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