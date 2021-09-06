Flaş HaberTARSUS İDMAN YURDU İLK 3 PUANINI ALDI
Son Dakika
TEM POLİSİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TERÖR KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, okulların açılmasıyla birlikte terör konusunda bilgilendirme yaptı.
ASAYİŞ 06.09.2021, 14:23 06.09.2021, 15:32
Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği koordinesinde, Tarsus TEM Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘El Ele Güvenli Geleceğe Projesi’ kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Tarsus Üniversitesinde eğitim almak için gelen öğrenci ve ailelere terör örgütlerinin, barınma başta olmak üzere gençleri istismar edebileceği durumların önüne geçebilmek adına bilgilendirme stantları kurdu.
Öğrencilerle bire bir ilgilenen TEM polisleri, terör örgütleri konusunda detaylı bilgi paylaşımı yaptı.
Ayrıca stantlarda öğrencilere dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürü, meyve suyu, su ve bloknot defter dağıtıldı.
Öğrenciler ise faydalı bilgiler aldıklarını belirterek, polislere teşekkür etti.
32°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:10
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|2
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Osasuna
|4
|5
|10. Rayo Vallecano
|4
|4
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Levante
|4
|3
|13. Real Betis
|3
|2
|14. Elche
|3
|2
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü