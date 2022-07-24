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TEM OTOYOLU TÜNEL GİRİŞİNDE OTOMOBİL YANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı.
ASAYİŞ 24.07.2022, 23:21 25.07.2022, 18:37
Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli yakınlarında A.S.S.’nin kullandığı 80 FM 223 plakalı binek otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.
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