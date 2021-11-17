TELEFONDA DOLANDIRICILIK YAPAN SAHTE POLİSLERE OPERASYON: 12 GÖZALTI

Cep telefonunda iletişime geçtikleri vatandaşlara, kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.D.A. adlı kişi polis merkezine müracaat ederek, kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile bir miktar parayı B.R.M. isimli şahsın banka hesabına yatırdığını, bir kısmını da ikametine gelen ve polis zannettiği iki şahsa teslim ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda farklı tarihlerde 12 farklı mağdurun, kendisini polis-savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce yüklü miktarda para ve ziynet eşyalarının dolandırıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şahısların kimliklerine ulaşan ekipler, Mersin merkezli Adana, Gaziantep ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelilere yönelik yapılan incelemelerde, zanlıların, gerçekleştirdikleri bir dolandırıcılık olayının ardından aynı yöntemle elde ettikleri altınları, park halindeki kendilerine ait bir araca bırakarak, yakalanma ihtimaline karşı farklı bir araçla kaçtıklarına dair Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yaptıkları dolandırıcılık olayı sonrası ticari taksi ile gelen zanlılar, kavşakta park halindeki 2 araçtan birine elde ettikleri altınları bırakırken, arkasında bekleyen bir başka araca binerek uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin bu yöntemi, yakalanma ihtimaliye karşı altınlarla birlikte ele geçmemek için gerçekleştirdikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.P. ve B.R.M. tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı, 7'si ise yurt dışı yasağı konularak 'adli kontrol' kapsamında salıverildi.