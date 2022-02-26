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TEFECİLİKTEN GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mersin polisinin 'tefecilik ve yağma' suçlarını işlediği iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.
ASAYİŞ 26.02.2022, 11:38
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarını işleyen şahısları takibe aldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahısları ve adresleri belirleyen ekipler, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 14 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S.F., R.F.. İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 mermi, 3 senet, müştekilere ait tapu senetleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.
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