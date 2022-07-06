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TARSUS’TAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLENLERİN SAYISI 2’YE YÜKSELDİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
ASAYİŞ 06.07.2022, 15:05
Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen kazada yaralandıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Necati Toprak (28) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yine hastanede hayatını kaybeden İsmet Gerçek (28) ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Diğer yandan kazaya karışan minibüs Mustafa S.’nin (41) Tarsus’ta, otomobilde bulunan ve yaralanan N.G.(5)’nin tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.
Necati Toprak yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı servis minibüsü Altaylılar Mahallesi Abdullah Tokay Caddesi üzerinde çarpışmıştı.
Kaynak: İHA
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