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TARSUS’TA YAKALANAN 33 KİŞİDEN 17’Sİ TUTUKLANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 33 kişiden 17’si tutuklandı.

ASAYİŞ 09.12.2021, 11:11 09.12.2021, 11:35
TARSUS’TA YAKALANAN 33 KİŞİDEN 17’Sİ TUTUKLANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 33 kişiden 17’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirlikleri, son bir haftada 13 operasyon düzenleyerek, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 tüfek, 141 fişek, bir 867 gram uyuşturucu madde, 655 uyuşturucu hap, 32 bin 905 dolu makaron, 10 bin 400 boş makaron ve 5 bin 574 liraya el konuldu.

Şehir içinde de denetimler yapan ekipler, 11 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 9 av tüfeği, 162 fişek ve 1 kesici alet ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik de 7 bin 778 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17’si tutuklandı. Şahıslarla birlikte 66 gram uyuşturucu madde, 241 uyuşturucu hap, 9,5 litre kaçak alkol ile 8 sikke ele geçirildi.

2 bin 670 aracı da kontrol eden ekipler, 405 araç sürücüsüne 360 bin 572 lira ceza uygularken, 29 araç trafikten men edildi.

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