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TARSUS’TA TIR YOLDAN ÇIKTI: 2 YARALI
Mersin’in Tarsus ilçesi Damlama bölgesinde eski Ankara yolu üzerinde kontrolden çıkan tır, yol kenarına savruldu. Kazada iki kişi yaralandı.
ASAYİŞ 23.05.2022, 10:55
Alınan bilgiye göre, M.Y.’nin kullandığı 46 ABL 474 çekici plakalı tır, Tarsus-Pozantı istikameti, Damlama Mahallesi yakınlarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak savruldu. Kupa bölümü zarar gören tırın şoförü M.Y., ihbar üzerine olay yerine intikal eden 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi.
Kupa içinde yolcu olarak bulunan Y.Ö. ise içeride sıkıştı. Y.Ö.’de Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 ekiplerine teslim edildi.
Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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