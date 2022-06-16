TARSUS’TA SAĞLIĞA ZARARLI 830 KİLOGRAM PEYNİR ELE GEÇİRİLDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, zabıta ekipleri son bir haftada sağlığa zararlı 830 kilogram peynir ele geçirdi. Peynirler, Tarsus Belediyesi tarafından imha edildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri çerçevesinde sağlığa zararlı ürünleri tespit etmeye devam ediyor. Tarsus genelinde gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen denetimde halk sağlığına zararlı, içerisinde bol miktarda nişasta bulunan 447 kilogram bidon peynir ele geçirmişti. Kent genelinde şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, son bir haftada toplamda 830 kilogram sağlığa zararlı peynir ele geçirdi.



İdari işlemler başlatıldı

Yapılan denetimlerde ele geçirilen peynirler Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından analiz edildi. Üretim izin belgesi olmayan, plastik bidonlar içerisinde satışı gerçekleştirilen bidon peynirler, tüm analizlerden geçerek gerekli raporlar yazıldı. İçerisinde bol miktarda halk sağlığına zararlı madde tespit edilen peynirler derhal imha edildi. Denetim gerçekleştirilen kişi ve kişilere yetkililer tarafından gerekli idari işlemler başlatıldı.



“Vatandaşlarımızın sağlığı ile kimsenin oynamasına müsaade etmeyeceğiz”

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Uğur Bozan, “Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze gelen başvurular ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışlarıyla alakalı yapmış olduğumuz denetimlerde, bu hafta içerisinde ortalama 830 kilogram civarında, içerisinde nişasta olduğu tespit edilen peynir satışlarına rastladık. Ürünler, satan şahıslardan alınarak müsadere edilmiştir. Bu ürünlerin satışlarıyla alakalı işlemlerde gerekli bilgilendirmeler halkımıza yapılacak ve denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın bu konudaki hassasiyeti ile halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için elimizden gelen bütün gayreti Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak göstereceğiz. Vatandaşlardan ise herhangi bir olumsuzlukta belediyenin 153 numaralı telefonundan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz” dedi.