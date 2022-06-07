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TARSUS’TA PİKAP TIRA ÇARPTI: 2 YARALI
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir pikabın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 07.06.2022, 08:00 07.06.2022, 10:37
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir pikabın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Özbek Mahallesi mevkisi, Ankara bağlantı yolu Tarsus istikameti yönünde sürücüsü öğrenilemeyen 33 PAF 30 plakalı pikap, aynı yönde seyreden B.A.,’nin kullandığı 33 AHV 263 plakalı tıra yandan çarptı.
Kazada pikap içinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekiplerince çıkartıldıktan sonra tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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