TARSUS’TA EVİ YANAN 3 AİLEYE EŞYA DESTEĞİ
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde çeşitli nedenlerle çıkan yangınlarda evleri zarar gören 3 aileye, ihtiyaç durumlarına göre eşya desteği verildiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde çeşitli nedenlerle çıkan yangınlarda evleri zarar gören 3 aileye, ihtiyaç durumlarına göre eşya desteği verildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, yangın mağduru dar gelirli ailelerin evini bakım-onarım çalışmalarıyla yenileyip eşya desteğinde bulunuyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılı içerisinde yangından dolayı mağduriyet yaşayan Tarsus’ta 23, Çamlıyayla’da ise bir aileye eşya desteğinde bulunuldu. Büyükşehir ekipleri, yine yangın nedeniyle sıkıntı yaşayan 4 aileye de tadilat konusunda yardımcı oldu.
Büyükşehir ekipleri, son olarak geçtiğimiz aylarda çıkan yangınlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Tarsus ilçesi Mithatpaşa, Anıt ve Fahrettinpaşa mahallelerinde yaşayan 3 aileye; ihtiyaç durumlarına göre çekyat, bazalı yatak, buzdolabı, çamaşır makinası ve fırınlı ocak teslimatını gerçekleştirdi.
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