TARSUS’TA ASAYİŞ UYGULAMALARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Kasım tarihleri arasında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 7 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 113 fişek, 75 gram uyuşturucu madde, 191 uyuşturucu hap ile satıştan kazanılan 2 bin 290 lira para ele geçirildi. Uygulamalarda 8 bin 661 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 55 kişiyi gözaltına aldı.

3 bin 344 aracı da kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan 506 araca 452 bin 933 lira idari para cezası uygularken, 23 araç da trafikten men edildi.