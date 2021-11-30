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TARSUS’TA ASAYİŞ UYGULAMALARI
Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
ASAYİŞ 30.11.2021, 16:27 01.12.2021, 09:21
Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Kasım tarihleri arasında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 7 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 113 fişek, 75 gram uyuşturucu madde, 191 uyuşturucu hap ile satıştan kazanılan 2 bin 290 lira para ele geçirildi. Uygulamalarda 8 bin 661 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 55 kişiyi gözaltına aldı.
3 bin 344 aracı da kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan 506 araca 452 bin 933 lira idari para cezası uygularken, 23 araç da trafikten men edildi.
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