TARSUS'TAKİ UYGULAMALARDA 10 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, KOM Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince mart ayı başından bu yana ev, işyeri ve araçlara yönelik gerçekleştirilen 46 operasyonda, 64 şahıs gözaltına alındı. Şehir içinde yapılan denetim ve kontrollerde ise 10 tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 127 fişek, 3 kesici alet, 165,87 gram uyuşturucu madde, 382 uyuşturucu hap, 200 TL sahte para, 2 çalıntı oto, 14 çalıntı motosiklet ve bisiklet ile 5 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 20 motosiklet hırsızlığı, 7 işyeri ve resmi kurumdan hırsızlık, 5 evden hırsızlık, 4 otodan hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olmak üzere toplamda 40 hırsızlık olayı, 10 yağma olayı ve 5 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Aynı dönemde 24 bin 346 şahsın GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 51 şahıs yakalandı, 22 şahıs tutuklandı. Bu dönemde 4 bin 461 araç kontrol edilirken, 747 araca 724 bin 970 TL cezai işlem uygulandı, 54 araç trafikten men edildi.