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TARSUS'TA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.
ASAYİŞ 21.07.2022, 19:09 21.07.2022, 23:28
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Karaçerçili Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına giden jandarma ekipleri sulama kanalında köprü altında bulunan parmaklıklara takılı vaziyette 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu.
Ceset, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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