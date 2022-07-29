Flaş HaberERDEMLİLİLER KIŞA DOĞALGAZ İLE GİRECEK
Son Dakika
TARSUS'TA KAYBOLAN TARIM İŞÇİSİ KUYULARDA ARANIYOR
Mersin’in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor.
ASAYİŞ 29.07.2022, 12:21
Mersin’in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek (62), kayıplara karıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yapıyor. En ücra köşelere dahil bakılan aramalarda, bölgedeki su kuyuları da kontrol ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekipleri, 7 kuyuya dalış yaparak, Taşyürek’i aradı.
Henüz aramalardan bir sonuç elde edilmezken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
35
açık
Günün Anketi Tümü
BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
Namaz Vakti 29 Temmuz 2022
|İmsak
|04:02
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0