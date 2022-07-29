TARSUS'TA KAYBOLAN TARIM İŞÇİSİ KUYULARDA ARANIYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek (62), kayıplara karıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yapıyor. En ücra köşelere dahil bakılan aramalarda, bölgedeki su kuyuları da kontrol ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekipleri, 7 kuyuya dalış yaparak, Taşyürek’i aradı.

Henüz aramalardan bir sonuç elde edilmezken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.