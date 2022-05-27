TARSUS'TA İKİ KAZADA 2 ÖLÜ 2 YARALI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlk kaza Gülek Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Güler'in (60) idaresindeki 33 NH 563 plakalı taş yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İkinci kaza ise Eski Ankara Yolu Özbek Mahallesi Karayayla yol ayrımında meydana geldi. Hasan Boz'un kullandığı 33 BEE 35 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücüsü öğrenilemeyen iş makinesi yüklü 33 AEA 171 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Mehmet Duran Dönmez hayatını kaybederken, sürücü Hasan Boz ile Zübeyde Dönmez yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.