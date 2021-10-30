Son Dakika
TARSUS'TA ÇİFTLİK YANGINI
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çiftlik çıkan yangında küle dönerken, çiftlikteki hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ASAYİŞ 30.10.2021, 23:46 31.10.2021, 13:08
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çiftlik çıkan yangında küle dönerken, çiftlikteki hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Verimli mevkiinde Kasım Ekenler’e ait çiftlik evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri alev topuna dönen çiftliğe müdahale etti.
Onlarca besi hayvanı Büyükşehir Belediye itfaiyesinin gayreti ile telef olmaktan kurtulurken, yangının çevre evlere sıçraması ise son anda önlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
25
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Ekim 2021
|İmsak
|05:37
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Beşiktaş
|11
|20
|4. Konyaspor
|11
|20
|5. Alanyaspor
|10
|20
|6. Fenerbahçe
|11
|19
|7. Karagümrük
|11
|18
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|10
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Bandırmaspor
|11
|21
|5. Erzurumspor
|10
|19
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|9
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Burnley
|10
|7
|18. Leeds United
|9
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Sevilla
|11
|24
|3. Real Sociedad
|11
|24
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3