TARSUS'TA ARABANIN ÇARPTIĞI 2 KADIN AĞIR YARALANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişinin arabayla çarptığı 2 kadın metrelerce havalanıp yere düştü. Çarpmanı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.D.’nin (21) zikzak yaparak kullandığı aracı, yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ve Hamiyet Sayan’a çarptı. Çarpma ile birlikte metrelerce havalanan kadınlar yere sert şekilde düştü. Ağır yaralanan 2 kadın, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda olan 2 kadının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Araç sürücüsü D.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.