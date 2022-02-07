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TARSUS'TA 4 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 4 ton markersiz akaryakıt ele geçirildi.
ASAYİŞ 07.02.2022, 11:09 07.02.2022, 11:49
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 4 ton markersiz akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, hakkında daha önceden de akaryakıt kaçakçılığından birçok defa işlemi yapılan İ.İ. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada her biri 1’er tonluk 4 tank halinde 4 ton markersiz akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem uygulanırken, ele geçirilen akaryakıt milli emlak görevlilerine teslim edildi.
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