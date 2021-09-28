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TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 28.09.2021, 16:08 28.09.2021, 16:22
Kaza, TEM otoyolu Adana-Tarsus istikameti Akgedik mevkisinde meydana geldi. Kübra T. idaresindeki 27 BK 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen araçta, sürücü Kübra T., yanında yolcu olarak bulunan Asım T. ve Berrin T. yaralandı.
Yaralılar yoldan geçen sürücüler tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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