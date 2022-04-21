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SUYA DÜŞEN ÇOCUĞU YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ KURTARDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu, yoldan geçen bir kişi kurtardı.
ASAYİŞ 21.04.2022, 15:31
Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen yabancı uyruklu Y.A. (9) dengesini kaybederek suya düştü. Su üzerinde sürüklenen ve yardım isteyen Y.A.’ya yolda motosikletle geçen bir kişi fark etti. Motosikletini park ederek suya atlayan ismi öğrenilemeyen kişi çocuğu sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Y.A.‘nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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