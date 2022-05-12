SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İşyeri ve kurumdan hırsızlık şüphesiyle aranan F.Y, suçüstü yakalandı.

Yenişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Pozcu’da bir kozmetik mağazasında suçüstü yakalanan F.Y isimli şahsın 3 ayrı işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranma kaydının olduğu anlaşıldı.

Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.