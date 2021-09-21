SUÇ MAKİNASI POLİSTEN KAÇAMADI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde gerçekleştirilen 4 hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucunda ekipler, olayı O.I. isimli şahsın yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki UYAP sorgusunda ’çocuğun cinsel istismarı’, ’konut dokunulmazlığı ihlal etme (3)’, ’izinsiz olarak bıçak veya diğer aletleri ülkeye sokma imal etme veya nakletme’, ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık (3)’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.