SPA VE SAUNA MERKEZİNE FUHUŞ OPERASYONU

Mersin’de spa ve sauna merkezine yapılan fuhuş operasyonunda 2 kadına işlem yapılırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama olayları kapsamında, merkez Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren spa ve sauna merkezinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde çalıştırılan biri yabancı 2 kadına işlem yaparken, iş yeri sahibi ve işletmecisi olan B.P. ve A.M.’yi gözaltına aldı. Yabancı uyruklu N.A. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, M.Ş. isimli kadın ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işletme sahipleri B.P. ve A.M. de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.