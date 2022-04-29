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SOKAK KÖPEKLERİ KÜÇÜK ÇOCUĞU YARALADI
Mersin’in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boynundan ve bacağından yaralandı.
ASAYİŞ 29.04.2022, 10:10 29.04.2022, 10:14
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.'ye (9) başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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