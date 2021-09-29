SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN OTOBÜS DURAĞINA SALDIRDI
Mersin’de sinir krizi geçiren kadın, taşla otobüs durağının camını kırdı. Durakta bekleyenler korku dolu anlar yaşarken, kadın gözaltına alındı.
Mersin’de sinir krizi geçiren kadın, taşla otobüs durağının camını kırdı. Durakta bekleyenler korku dolu anlar yaşarken, kadın gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdiği iddia edilen K.A. isimli kadın, saat 16.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Yaşat otobüs durağına taşla saldırdı. İş ve okul çıkış saatinde yaşanan olayda oldukça kalabalık olan otobüs durağında bulunan vatandaşlar korkuyla uzaklaşırken, saldırgan kadın ilk denemesinde başarısız oldu. Daha sonra yolun karşısına geçerek refüjden aldığı taş ile durağın başka bir camına vuran kadın, bu denemesinde başarılı oldu. Kırılan cam parçaları çevreye dağılırken, yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polisler kadını gözaltına aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadından şikayetçi olurken, gözaltına alınan kadın işlemleri için Mağazalar Polis Merkezi’ne götürüldü.
Öte yandan, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ilk önce durağın yan camına vuran kadın, bu girişiminde başarısız oluyor. Daha sonra yolun karşısından aldığı taşla bir kez daha deneme yapan kadın, bu kez durağın camını kırıyor.
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