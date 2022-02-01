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SİLİFKE’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Mersin’in Silifke ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda, çok miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara, içki ve makaron ele geçirildi.
ASAYİŞ 01.02.2022, 11:04 01.02.2022, 12:25
Mersin’in Silifke ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda, çok miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara, içki ve makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 700 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 13 şişe gümrük kaçağı içki, 3 bin 600 adet boş makaron ve 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan ilçede yapılan bir başka çalışmada ise E.Y. adlı şüpheli, 7 gram esrar ile birlikte yakalandı.
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