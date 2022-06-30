SİLİFKE’DE DEMİR HIRSIZLIĞI ZANLISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mersin’in Silifke ilçesinde inşaatlardan demir hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde inşaatlarda meydana gelen demir ve diğer inşat malzemesi hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, 43 yaşındaki H.R.U. isimli şüpheliyi, Gazi Mahallesi’ndeki bir inşaatta suçüstü yakaladı. İlçedeki farklı inşaat alanlarından 470 kilo demir, 50 kilo çivi, 150 adet kelebek demiri ve 120 metre kablo hırsızlığına karıştığı ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.