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SİLİFKE'DE GEZİ TEKNESİ BATTI 2KİŞİYİ BALIKÇILAR KURTARDI

Mersin’in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi açıklarında gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 2 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. .

ASAYİŞ 31.10.2021, 10:03 31.10.2021, 13:10
SİLİFKE'DE GEZİ TEKNESİ BATTI 2KİŞİYİ BALIKÇILAR KURTARDI

Mersin’in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi açıklarında gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 2 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. .

Edinilen bilgiye göre, Şahin D. ve Emine Y., Mersin’in Erdemli ilçesindeki balıkçı barınağından 25 metre uzunluğundaki 10 kişilik gezi teknesini Alanya’da satmak üzere yola çıktı. Tekne Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi Tisan bölgesi Köpektaşı mevkiinde makine dairesinin su alması ile batmaya başladı. Bölgede teknesi ile balık avlayan Ahmet Galip İnce, durumu fark ederek Şahin D. ve Emine Y.’nin bulunduğu gezi teknesine yanaştı. Ahmet Galip İnce iki kişiyi teknesine aldıktan bir dakika sonra gezi teknesi battı. Teknenin batma anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, Ahmet Galip İnce daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri Şahin D. ve Emine Y.’yi alarak ifadelerini almak üzere Sahil Güvenlik Merkezi’ne götürdü. Şahin D. ve Emine Y.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tisan mevkiinde balık avlarken teknenin su alarak yan yatmaya başladığını gördüğünü belirten balıkçı Ahmet Galip İnce, “Sabah saat 6 sularında Yeşilovacık Limanı’ndan çıktım. 06.30 civarında Köpek Taşı mevkiine geldim. Burada bir tane yat gördüm. Yaklaştığımda yatın batmakta olduğunu fark ettim. Tam yol üzeri yanaştığımda yatın üzerinde 25-30 yaşlarında bir bayan ve bir erkek olduğunu fark ettim. Teknenin küpeşte hizasına su gelmişti. Batmak üzereydi. Bayanın kendi tekneme binmesini istedim. Tekne batıyor diye uyardım. Kendileri de bizi çekerek götür dediler. Bende imkanı olmadığını, teknenin batmak üzere olduğunu söyledim. Tekneyi çekmeye kalksam beni de batırırdı. Yaklaşık 50-60 metre derinlikte bulunuyorduk. Israr ederek bayanı tekneme aldım. Erkek yatta idi. Ona da abi teknen batmak üzere diyerek tekneme gelmesini ısrar ettim. Biran önce benim tekneme binmesini söyledim. Arkadaşı da tekneye aldım. Bir dakika sonra 10 metre uzaklaşmadan yat battı. Daha sonra Sahil Güvenliği arayarak bilgi verdim. Kısa sürede Sahil Güvenlik geldi. Tekneme aldığım arkadaşları Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettim” dedi.

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