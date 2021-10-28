Son Dakika
SİLİFKE'DE BİR OTOMOBİLDE 200 BİN ADET BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'in Silifke ilçesinde bir arabada yapılan aramada, 130 bin markasız ve bandrolsüz boş ile 70 bin adet bir markanın taklidi olan bandrollü makaron ele geçirildi.
ASAYİŞ 28.10.2021, 11:00
Mersin'in Silifke ilçesinde bir arabada yapılan aramada, 130 bin markasız ve bandrolsüz boş ile 70 bin adet bir markanın taklidi olan bandrollü makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli bulduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 130 bin markasız ve bandrolsüz boş ile 70 bin adet bir markanın taklidi bandrollü makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
23
hafif yağmur
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|21
|2. Sevilla
|10
|21
|3. Real Betis
|11
|21
|4. Real Sociedad
|10
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Osasuna
|11
|19
|7. Atletico Madrid
|9
|18
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2