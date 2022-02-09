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SİLİFKE'DE ARANANA 62 KİŞİ YAKALANDI
Mersin’in Silifke ilçesinde ocak ayı içerisinde aranması bulunan 62 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine teslim edildi.
ASAYİŞ 09.02.2022, 10:57 09.02.2022, 11:07
Mersin’in Silifke ilçesinde ocak ayı içerisinde aranması bulunan 62 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 62 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden haklarında 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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