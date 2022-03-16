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SİLİFKE'DE 6 BİN 500 LİRA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'in Silifke ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 65 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
ASAYİŞ 16.03.2022, 13:55
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Atatürk Bulvarı'nda İ.Ü. ve G.D. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 65 adet sahte 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldı. Ekiplerin ilçede yaptığı diğer çalışmalarda ise bir depoda 12 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirilirken, D-400 Karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Her iki olayda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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