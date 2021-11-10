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SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yandı.
ASAYİŞ 10.11.2021, 11:57 10.11.2021, 12:07
Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yandı.
Olay, Adana-Ankara karayolu Taşobası Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ekrem Korkmaz’ın kullandığı kalsit yüklü 51 BH 884 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Ekrem Korkmaz, tırı dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen dorse kullanılmaz hale geldi.
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