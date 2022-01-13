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SERTAVUL GEÇİDİNDE ZİNCİRSİZ ARAÇLARA GEÇİŞ İZNİ YOK
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan önemli geçitlerinden olan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi’ndeki kar ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz ve kar lastiği olmadan geçişlerine izin verilmiyor.
ASAYİŞ 13.01.2022, 17:37 13.01.2022, 20:50
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan önemli geçitlerinden olan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi’ndeki kar ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz ve kar lastiği olmadan geçişlerine izin verilmiyor.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimi bulduğu Sertavul’da, kara yolları ekipleri yolun açık tutmak için yoğun çaba harcadığı, geçişlerin kontrollü verildiği yolda, tır ve büyük tonajlı kamyonların Mut’tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor.
Tır ve büyük tonajlı kamyonların Mut ve Sertavul geçidinde bekletiliyor.
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