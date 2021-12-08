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ŞEHİT BABASI: "ARKADAŞLARI KANINI YERDE BIRAKMAMIŞ"

Tunceli’de 5 gün önce şehit düşen ve memleketi Mersin’de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Üstçavuş Celil Mutlu’nun babası Ali Mutlu konuştu.

ASAYİŞ 08.12.2021, 10:43 08.12.2021, 10:57
ŞEHİT BABASI: "ARKADAŞLARI KANINI YERDE BIRAKMAMIŞ"

Tunceli’de 5 gün önce şehit düşen ve memleketi Mersin’de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Üstçavuş Celil Mutlu’nun babası Ali Mutlu konuştu. "9 teröristi mağaranın önüne dizmişler, 2 tanesinin kellesini de kendi almış, kalanını da arkadaşları. Kanını yerde bırakmamış, hepsini sıçan ölüsü gibi çıkarmış. Ben de onu duyunca ciğerim biraz soğudu. Benim çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş, dibine de yatmış alnının akıyla. Kafam dik ve gururluyum. Vatanımız, bayrağımız sağolsun" ifadelerini kullanan şehit babası, "3 aya yeni bir Celil geliyor" diyerek, torun sahibi olacağını belirtti.

3 Aralık’ta Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlanmış, 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda, Mersinli Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) şehit olmuştu. Şehit Mutlu’nun naaşı, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 10 binden fazla kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanmıştı. Bakan Soylu, törende şehidin babası Ali ve ağabeyi Hüseyin Mutlu’ya, "9 teröristi oraya gömdük" demişti.

Taziyeleri Tabiye Mahallesi’ndeki evlerinin önünde kabul eden baba Ali ve ağabey Hüseyin Mutlu açıklamalarda bulunurken, gelinlerinin hamile olduğunu anımsatarak yeni bir Celil geldiğini söyledi.

"Kafam dik gururluyum"

Baba Ali Mutlu, "Eşi hamile olduğu için gelip bir ay kadar kalacaktı. Kısmet böyleymiş, kendi gelemedi misafirleri geldi. Adına kurban olduğum Allah’ım onu yaratmış, bu dünyadaki yaşayacağı rızkını vermiş. Şehit olduğu saate kadar da ona verdiği rızık bitmiş. Benim çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş, dibine de yatmış. Alnının akıyla vatanının, bayrağının toprağı için mücadele yapmış ve orada şehit olmuş. Onun için de her zaman alnım, açık kafam dik ve gururluyum" diye konuştu.

"2 tanesinin kellesini kendi almış, geri kalanını da arkadaşları"

9 teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrendiğini dile getiren baba Mutlu, "2 tanesinin kellesini de kendi almış zaten. Geri kalanını da arkadaşları. Kanını yerde bırakmamış, orada terörist olarak ne varsa hepsini sıçan ölüsü gibi çıkarmış, mağaranın kapısına da dizmiş. Ben de onu duyunca ciğerim biraz soğudu. Zaten vatan ve bayrak olmasa aile olsa ne yazar. Vatan olmazsa aile hiçbir şeye yaramaz. Önce vatanı kurtardıysan ailenle de dostunla da mutlu olursun. Benim çocuğum böyle niyetteydi" ifadelerini kullandı.

"3 aya yeni bir Celil geliyor"

Annesine çok düşkün olduğunu aktaran baba Mutlu, "Celil herhalde sürpriz yapacak diyordu. Ayın 20’sinde geleceği belli ama annesi, ’belki de bugün yarın gelip sürpriz yapacak’ diyordu. Evvelden öyle sürprizler yapardı. Vatanımız sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. İnşallah 3 aya yeni bir Celil geliyor, cinsiyeti de belli olmuş. İnşallah onun yerine aslan gibi bir Celil olur" şeklinde konuştu.

Ağabey şehit olduğu saatlerde mesaj atmış

Şehit olmadan önce kardeşi ile yaptığı görüşmeyi anlatan ağabey Hüseyin Mutlu, "En son telefonla görüştüğümde ne zaman geleceksin diye sordum. ’Herkes bunu soruyor’ dedi, ’Burada biraz işlerim yoğun, timi bırakamam. Bu işleri bitirmeden gelmem’ dedi. Zaten evlendikten sonra 1,5 seneye yakın gelmedi. Eşi hamile, izne çıkacaktı. Bu ayın 20’si gibi gelmeyi düşünüyordu. Ben şehit olduğu saatlerde sesini duymak için mesaj attım, ’Birader bir görüşelim mi’ diye. Mesaj attıktan sonra o bana dönerdi, dönmedi. Babamın yanına geldim. Babam da annemi Kur’an kursundan getirdi. Annemin kucağında Kur’an vardı, tam o sırada kaymakam ve sağlık ekipleri geldi, eyvah dedim" şeklinde konuştu.

"Timine ’ben gireceğim siz bekleyin, bana dua edersiniz’ demiş"

Operasyonda teröristlerin olduğu mağarayı bulduklarında timiyle son konuşmasına da dikkat çeken ağabey Mutlu, "Timine içeri girmeden, ‘Ben gireceğim, siz bekleyin, siz de bana dua edersiniz’ demiş. En son konuşması bu. Kardeşim vatan için canını verdi. Daha doğrusu ’ailemden önce vatanım’ derdi. Vatan aşkı uğruna canını bile esirgemedi. Sohbet ortamında, ’dünyalık bir şeye tasalanma ağabey’ derdi. ’Ben bir şehit olsam siz rahat edersiniz’ derdi. Genelde operasyonlara katılıyordu, batı görevi yapmadı sayılır. Afrin’e gitti, çatışmalara girdi. Görev adamıydı. ’Eşim olsun, ailem olsun benim için ikinci plan, benim için önce bayrak vatan’ derdi. Askerleri için de ’bana olsun, askerlerime olmasın’ derdi. Kısmet şehadetmiş, bize sabır lazım. Onun gittiği yeri bildiğimiz için sevinçliyiz, bir daha göremeyeceğimiz için üzüntülüyüz. Allah kimseye evlat ve kardeş acısı yaşatmasın" dedi.

Kardeşinin zorunlu görevi bitmesine rağmen terörle mücadeleden dolayı tayin istemediğine de değinen ağabey Mutlu, bölgenin temizlenip timdekileri iyice yetiştirene kadar kalmayı planladığını söyledi.

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